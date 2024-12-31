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2024.. الأكثر دموية للطيران التجاري منذ ست سنوات

دوليات

2024-12-31 | 13:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2024.. الأكثر دموية للطيران التجاري منذ ست سنوات
المصدر:
Sky News عربية
633 مشاهدة

عانى الطيران التجاري من أعنف عام له منذ العام 2018 بعد كارثة وتحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية الأسبوع الماضي.

وكان هذا العام هو الأكثر دموية لحوادث الطيران منذ عام 2018، ارتفعت وفيات طائرات الركاب هذا العام بعد أن اصطدمت طائرة تجارية تابعة لشركة "جيجو إير" في كوريا الجنوبية بجدار خرساني صباح يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 179 من أصل 181 شخصًا كانوا على متنها.

كما أدى تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في يوم عيد الميلاد في كازاخستان بعد أن دخلت المجال الجوي الروسي، إلى مقتل 38 من أصل 67 شخصًا كانوا على متن الطائرة.

وفي أغسطس، تحطمت طائرة تجارية إقليمية في البرازيل، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 62 شخصا على متن الطائرة.

وفقا لبيانات شبكة سلامة الطيران، توفي 318 شخصا في حوادث طيران هذا العام، وهذا هو أعلى عدد من القتلى منذ مقتل 557 شخصا في العام 2018، وهو العام الذي تميز بأول حادثة لطائرة بوينغ 737 ماكس، عندما تحطمت طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة "ليون إير" في بحر جاوة بعد إقلاعها من جاكرتا بإندونيسيا، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 189 شخصا على متنها.

ويمثل ضحايا حوادث الطيران هذا العام تراجعا عن عام 2023 - الذي يعد الأكثر أمانا على الإطلاق في مجال الطيران بدون وفيات بين طائرات الركاب الكبيرة، ومع ذلك، تظل حوادث الطيران المميتة نادرة جدا.

ففي العام 2023، بلغ عدد الوفيات في الرحلات الجوية أدنى مستوى له مؤخرًا عند 120، وهو العام الأكثر أمانا في السفر الجوي منذ عام 2017، عندما تم الإبلاغ عن 58 حالة وفاة.

وفي يناير، اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية بطائرة خفر السواحل في مطار طوكيو، ونجا جميع من كانوا على متن الطائرة، لكن 5 أشخاص على متن الطائرة الأصغر حجماً لقوا حتفهم.

وفي يوليو، تحطمت طائرة الخطوط الجوية النيبالية ساوريا بعد إقلاعها، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا.

وفي أغسطس، التقطت لقطات درامية لطائرة تديرها شركة الطيران البرازيلية فويباس سقوطها الحر من السماء بعد مواجهة ظروف جوية جليدية، وأسفر الحادث عن مقتل 62 شخصا.

وعلى الرغم من الاصطدامات المميتة، تظل حوادث تحطم الطائرات المميتة نادرة وتحدث عادة أثناء الهبوط والإقلاع.
 
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