الإمارات تستقبل العام الجديد بعروض مبهرة

وشهدت العديد من المواقع في أبوظبي مثل كورنيش أبوظبي، وجزيرة ياس، وجزيرة الحديريات، وغيرها من المواقع عروضا متنوعة ومذهلة للألعاب النارية.من جهتها، شهدت دبي إطلاق أكثر من 45 عرضا للألعاب النارية في 36 موقعا على مدار ليلة رأس السنة الميلادية 2025، شملت أشهر المواقع السياحية والفندقية والتجارية.ومن أبرز المواقع التي استضافت العروض في دبي، برج خليفة، وبرواز دبي، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية، وفندق جميرا بيتش "مجموعة جميرا"، وحي دبي للتصميم، وبلو ووتر "ذا بيتش جي بي آر"، والسيف، ودبي فيستيفال سيتي، ودبي باركس آند ريزورت ، وحتا، وشاطئ "جيه 1 لامير".