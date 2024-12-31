احتفالات رأس السنة.. إصابة متطوع إسعاف في برلين

وذكرت على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن متطوعا في خدمة الإسعاف أصيب في الحادث.ووفقا للشرطة، كانت سيارة الإسعاف في مهمة طبية طارئة في موقف سيارات تجاري، عندما أطلق أشخاص مجهولون الألعاب النارية تجاهها.وتم خلال في العاصمة، احتجاز أكثر من 50 شخصا مؤقتا، وتسجيل ما يقارب 30 مخالفة إدارية وتهم جنائية تتعلق بانتهاك استخدام الألعاب النارية، وفقا للشرطة.ومن المتوقع أن يتواجد نحو 4 آلاف ضابط شرطة في شوارع برلين خلال ليلة رأس السنة لمنع العنف والهجمات على .