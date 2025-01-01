الكشف عن وثائق جديدة تؤكد مقتل المئات في سجون الأسد

ووفقا للمرصد، فإن العدد الإجمالي للضحايا، ارتفع إلى 63411 شخصا.واعتبر المرصد هذه الوثائق "دليلا دامغا" على إجرام ووحشية وفظاعة الانتهاكات التي تعرض لها السوريون في حقبة النظام المخلوع.وبحسب المرصد فإن "الوثائق الرسمية المستخرجة من مراكز الاحتجاز، تبرز حجم الجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها المعتقلون، مما يجعل محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع واجبا إنسانيا واخلاقيا، لا يقبل التأجيل".وبذلك، يرتفع تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتلهم تحت وطأة التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري خلال عام 2024، إلى 14625 شخصا.وفي الثامن من 2024، اسدل الستار على حكم آل الذي استمر لأكثر من 5 عقود، بعد أن شنت فصائل المعارضة السورية هجوما أدى إلى إسقاطه وفرار رأس النظام بشار إلى روسيا.وبعد نزاع مدمر استمر أكثر من 13 عاما، تواجه الإدارة السورية الجديدة مهمة صعبة تتمثل بفرض وبحماية الدولة متعددة الطوائف والأعراق.ومنذ وصولها إلى دمشق، تبنت السلطات الجديدة خطابا وصف بـ"المعتدل" لكن شكوكا كبيرة طالت هذا الخطاب، خاصة مع التاريخ الذي عرف به زعيم سوريا الجديد أحمد الشرع المعروف باسم "أبو محمد الجولاني".