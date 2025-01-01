سقوط طائرة أمريكية في مأرب بصاروخ حوثي

وقال يحيى في بيان نشرته "روسيا اليوم"، "تمكنت الدفاعات في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب".وأفاد بأن "عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو، محلي الصنع"، مبينا أن "هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا من إسقاطها خلال 72 ساعة والرابعةَ عشرة خلال الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".وأضاف: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على ورفع الحصار عنها".