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نجاح استخراج بيانات مسجل الصوت في الطائرة الكورية المنكوبة
دوليات
2025-01-01 | 03:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
630 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
أعلنت
سلطات
كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، استخراج البيانات كاملة من المسجل الصوتي لقمرة القيادة للطائرة المنكوبة التابعة لشركة "جيجو إير"، ويجري الآن تحويل البيانات إلى صوت.
وقالت الوزارة في إحاطة إعلامية نقلتها "روسيا اليوم"، "انتهينا من استخراج البيانات الصوتية، وسنبدأ اليوم في تحويلها إلى ملفات صوتية مسموعة".
وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إنها استخرجت مسجل بيانات الرحلة ومسجل البيانات الصوتية من الطائرة "B737-800" المنكوبة، مضيفة أن مسجل بيانات الرحلة تعرض لبعض الأضرار الخارجية، لكنه تم العثور على المسجل الصوتي في قمرة القيادة في حالة أفضل نسبيا.
وأشارت الوزارة إلى أن الأمر قد يستغرق مزيدا من الوقت لاستخراج البيانات من مسجل بيانات الرحلة.
توسيع المشاركة الأمريكية في
التحقيق في
ملابسات الكارثة
ذكرت مصادر حكومية في سيئول أن محققين إضافيين من
المجلس
الوطني الأمريكي لسلامة
النقل
انضما إلى التحقيق الميداني في موقع تحطم الطائرة في مطار موان الدولي، ليرتفع بذلك عدد أعضاء الفريق الأمريكي إلى 10 أعضاء، بينهم 5 أعضاء من
المجلس
الوطني لسلامة
النقل
و4 من شركة "بوينغ".
ووفقا للمصادر، فقد وسع الفريق الأمريكي من عدد أفراده "لضمان إجراء فحص شامل للحادث".
ووصل الفريق الأمريكي إلى كوريا الجنوبية الاثنين وسافر مباشرة إلى موان، حيث بدأ تحقيقه المشترك مع الفريق الكوري بقيادة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في اليوم التالي.
وخلال تحقيقهم الأولي المشترك في الموقع، ركز المحققون على النظام الملاحي الذي يساعد في هبوط الطائرات، والمعروف باسم جهاز تحديد الموقع.
وقد تم إلقاء اللوم على الهيكل الخرساني الذي وضع عليه النظام الملاحي في مطار موان الدولي، في ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم طائرة "جيجو إير".
وهبطت الطائرة المنكوبة دون عجلات أو معدات الهبوط في المطار يوم الأحد، وانفجرت بعد عجزها عن التوقف واصطدامها بسرعة عالية بالهيكل الخرساني، مما أدى إلى مقتل 179 شخصا من أصل 181 راكبا كانوا على متنها.
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