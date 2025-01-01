السفارة الأمريكية في دمشق تؤكد دعمها للشعب السوري

وقالت السفارة في بيان بمناسبة العام الجديد، أن "الولايات ملتزمة بمساعدة السوريين على اغتنام الفرصة التاريخية لإعادة بناء بلدهم بعد خمسة عقود من حكم نظام الأسد، مشيرة إلى أهمية إقامة مجتمع جديد يقوم على الحرية والشمولية".في سياق متصل، عقد السفير الأمريكي دانييل روبنستين، برفقة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأدنى بربرا ليف، سلسلة لقاءات في دمشق مع قادة المدني السوري، من بينهم ناشطات وصحفيات وأكاديميات، حيث تم التطرق إلى رؤيتهم لمستقبل وسبل تحقيق حكم تمثيلي وشامل.وأكد روبنستين دعم الولايات الكامل للدور الحيوي الذي تلعبه السورية كمشارك أساس في عملية إعادة البناء.ورغم هذه الخطوات، أوضحت مصادر في الخارجية الأمريكية أن السفارة الأمريكية في دمشق لا تزال مغلقة، حيث تواصل التشيك رعاية المصالح الأمريكية في بموجب الترتيبات الحالية، مؤكدة أن استئناف العمليات في السفارة الأمريكية يتطلب تحقيق عدة شروط لم يتم استيفاؤها بعد.