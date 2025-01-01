وصل للبيت الأبيض وبايدن يتابع.. تطورات هجوم نيو أورليانز

وقال في بيان له إنه تم إطلاع بايدن على آخر تطورات الهجوم بمدينة نيو أورليانز، إلى أن بايدن عرض على نيو أورليانز خلال اتصال هاتفي تقديم الدعم الفيدرالي الكامل بعد الحادث.يأتي ذلك فيما أعلن التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" أنه يحقق في الحادث باعتباره "عملا إرهابيا".وأشار ال"إف بي أي" إلى أن المحققين عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس.وقالت أليثيا دنكان من "إف بي آي"، خلال مؤتمر صحفي بعد الهجوم: "نعمل على التأكد مما إذا كانت هذه العبوة قابلة للاستخدام أم لا".وذكرت آن كيركباتريك رئيسة شرطة نيو أورليانز في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الأربعاء "حاول هذا الرجل دهس عدد ممكن من الناس.. كان عازما على إحداث هذه المذبحة وما تسبب فيه من أضرار".وقالت في بيان إن الحادث وقع في الساعة 3:15 صباحا بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارعي كانال وبوربون أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة.ويعد شارع بوربون وجهة سياحية تاريخية في الحي الفرنسي بالمدينة ويجتذب حشودا كبيرة بموسيقاه وحاناته.وقالت كيركباتريك إن السائق أطلق النار على الشرطة وأصاب اثنين من أفرادها بعدما صدمت مركبته الحشد.وأضافت أن "حالة الضباطين مستقرة".