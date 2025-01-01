أول تعليق لترامب على هجوم نيو أورليانز.. ماذا قال؟

وأضاف أن "معدل الجريمة في بلادنا وصل إلى مستوى لم يشهده أحد من قبل.. قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك الضباط الشجعان في قسم شرطة نيو أورليانز".وأكد أن إدارته ستدعم نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا "العمل الشرير المحض".وكانت نيو أورليانز قد قالت في بيان إن الحادث وقع في الساعة 3:15 صباحا بالتوقيت المحلي عند شارعي كانال وبوربون أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة، عندما دهس سائق شاحنة صغيرة حشدا من المواطنين مما أدى إلى مقتل 10 وإصابة 30 آخرين.ويعد بوربون وجهة سياحية تاريخية في الحي الفرنسي بالمدينة ويجتذب حشودا كبيرة بموسيقاه وحاناته.وقالت كيركباتريك إن السائق أطلق النار على الشرطة وأصاب اثنين من أفرادها بعدما صدمت مركبته الحشد، وأضافت أن حالة الضباطين مستقرة.وقتل منفذ الهجوم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في موقع الحادث.وأعلن عمدة نيو أورليانز أن الحادث هو عمل إرهابي، فيما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أي" تحقيقا في الهجوم.