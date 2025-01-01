ودع عام 2024 باحراق طليقته

نيوز – دولي

ودعت تركيا العام 2024، بجريمة مروعة أقدم فيها رجل على سكب البنزين على طليقته وحرقها في مكان عام في إحدى أشنع جرائم العنف ضد النساء.

ووقعت الجريمة في أنطاليا، جنوبي تركيا، إذ حضر جورهان أوزر (42 عامًا) إلى مقر عمل طليقته بينار زورلو (36 عامًا)، ونفذ جريمته هناك بعد 20 يومًا فقط على انفصالهما.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن "الشابة تعرضت لإصابة بليغة في وجهها ومناطق واسعة من جسدها، لكنها لم تفارق الحياة، وترقد في العناية المركزة في المستشفى".

وأضافت أن "عابرين للطريق، شاهدوا تشب في المرأة، فسارعوا لإخمادها عبر مطافئ الحريق المتنقلة، ومن ثم تم نقلها للمستشفى".

وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة في الشارع، جانبًا من الجريمة، عندما شبت في المرأة وسط ذهول العابرين للطريق.

وبدأت الجريمة بمشاجرة لفظية بين الرجل وطليقته، وانتهت بذلك الشكل المروع، حيث أحضر المجرم عبوة بنزين معه بشكل مسبق، في مؤشر على تخطيطه لحرق طليقته.

وأوقفت الشرطة الجاني الذي يعمل في مجال تصليح الدراجات النارية، والذي قال إنه غضب من طليقته؛ لأنها حرمته من رؤية طفلهما بعد الطلاق، لكنه ندم بعد حرقها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن لجأت للشرطة سابقًا عدة مرات خشية تعرضها لاعتداء من طليقها.