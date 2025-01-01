الكويت تعلن تسلم "سلمان الخالدي" من العراق

كشفت وسائل إعلام كويتية، الأربعاء، أن سلم المدون الكويتي "سلمان الخالدي".

وقالت صحيفة القبس إن "السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على سلمان الخالدي، وتم تسليمه إلى السلطات الكويتية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن "الخالدي سيخضع للعقوبات نتيجة تطاوله على البلاد ورموزها القيادية".

وفي 15 أيار 2023، أصدرت الجنايات في حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات ضد الخالدي، بعد إدانته بتهم مزعومة شملت، استخدامه لحسابه على لإذاعة "اشاعات كاذبة" ومغرضة عمدًا في الخارج عن الأوضاع الداخلية للبلاد، بحسب ما تم تداوله في وقتها.