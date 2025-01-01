انفجار سيارة أمام فندق ترامب في لاس فيغاس

وأفاد تقارير إخبارية بأن الانفجار أدى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان، كما ذكرت أنه تم إخلاء فندق في لاس فيغاس بعد انفجار السيارة.وأفاد تقارير إخبارية بأن الانفجار أدى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان، ووفقا لقناة "News 3 Las Vegas" استجاب الإطفاء للحريق.وقال رجل يدعى ستيفن فيلاندو يقيم في الفندق، إن "انفجارا هائلا حدث".وذكر في مقطع على منصة "X": "لقد انفجر شيء كبير هنا للتو.. لقد انفجر شيء ما في قسم خدمة صف .. لا أعرف ما الذي حدث للتو.. ولكن شيئا ما انفجر للتو"، إلى أن "النوافذ ارتجت واهتزت".ووثقت مقاطع نشرها أحد المتواجدين بفندق على التواصل الاجتماعي النيران تشتعل في السيارة، ويسمع في أحد المقاطع صوت انفجارات خارج الرئيسية للفندق.