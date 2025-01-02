محاولة اغتيال بشار الاسد في روسيا

وقالت الصحيفة ان "الأسد تعرض لحالة تسمم يوم الأحد الماضي، الأمر الذي استدعاه لطلب المساعدة الطبية فور إحساسه بالاختناق واستمراره بالسعال".وعانى من التسمم والاختناق لمدة 24 ساعة، إذ أظهرت التحاليل وجود مادة في جسده، وتم علاجه في شقته واستقرت حالته يوم الاثنين.