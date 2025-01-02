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طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها إلى بغداد وبيروت
دوليات
2025-01-02 | 05:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
505 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
أعلنت شركة "
طيران
الإمارات"، اليوم الخميس، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى
بيروت
وبغداد حتى 31 يناير الجاري، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول المسافرين المتجهين إلى
بيروت
وبغداد عبر دبي.
ولفتت الى إن رحلات شركة "فلاي دبي" إلى
بغداد
مستمرة في العمل كالمعتاد، وسيسمح للمسافرين الذين يحملون حجوزات مؤكدة مع "فلاي دبي" ولديهم
بغداد
كوجهة نهائية بالسفر، وينصح العملاء بمتابعة حالة رحلاتهم بشكل منتظم عبر الموقع الإلكتروني لشركة "فلاي دبي".
ونصحت العملاء المتأثرون بإلغاء الرحلات بالتواصل مع وكلاء الحجز الخاص بهم لتنسيق خيارات سفر بديلة، أو التواصل مباشرة مع "طيران الإمارات" في حال تم الحجز عبر
الشركة
.
وشددت
الشركة
على ضرورة تحديث بيانات الاتصال الخاصة بالعملاء عبر خيار "إدارة الحجز" على موقع
الشركة
الإلكتروني لضمان تلقيهم أحدث التحديثات المتعلقة برحلاتهم.
وأكدت "طيران الإمارات" أنها تواصل متابعة الأوضاع في المنطقة عن كثب وهي على تواصل مستمر مع الجهات المختصة بشأن أي تطورات.
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