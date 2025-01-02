أمريكا قد تضطر "لمهاجمة إيران قريبا".. مصدر يكشف الأسباب!

وكتب نيفيو في مقال لمجلة "فورين أفيرز": "نظرا للمخاطر المصاحبة للعمل العسكري، يجب على الولايات أن تقوم بمحاولة أخيرة للتفاوض بحسن نية لتعليق النووي في بداية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد .ولكن إذا لم تكن (الولايات المتحدة) مستعدة للعيش في العالم حيث تملك أسلحة نووية، فقد لا يكون أمامها خيار سوى مهاجمة وسيحدث ذلك قريبا".ووفقا له، فإن "الولايات لديها العديد من الأسباب لمحاولة حل القضية بطرق دبلوماسية، بسبب شكوك المسؤولين الأمريكيين في النتيجة الناجحة لهجوم مسلح محتمل على . وبالإضافة إلى ذلك، اعتقد نيفيو أن الهجوم على من قبل قوة نووية قد يشجع على تطوير أسلحة نووية، كما أن عسكرية شاملة ضد قد تكون مرهقة للولايات المتحدة".وفي الوقت نفسه، اعترف الخبير أن "امتلاك لأسلحة نووية لن يشكل تهديدا لوجود الولايات المتحدة، لكنه قد يشكل تهديدا لشركاء الولايات في الشرق الأوسط، فضلا عن تشجيع دول أخرى في المنطقة على الانخراط في سباق تسلح، قد يكون محفوفا بحرب نووية".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي إن جولة جديدة من المشاورات بين والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) حول الاتفاق النووي ستعقد في 13 كانون الثاني الجاري.