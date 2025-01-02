سوريا.. ما دلالات عودة الجيش الأمريكي الى كوباني بعد 5 سنوات؟

ووصل رتل من الشاحنات، صباح الخميس، إلى حاملا تعزيزات لوجستية تضمنت غرفا مسبقة الصنع وكاميرات مراقبة وآلات حفر وكتلا إسمنتية وصهاريج وقود.ويقول خبراء إنه بعد سقوط بشار الأسد كانت كوباني تحت تهديد تركي، مشيرين إلى أن القوات الأميركية إلى مؤشر إيجابي ومحل ارتياح لدى الشارع الكردي وسيجنب المنطقة المزيد من التصعيد وويلات الحرب.هذا وسيقيم التحالف قاعدته في أحد فنادق وسط المدينة، بالتزامن مع وصول فرق خاصة للإشراف على عمليات إنشاء القاعدة.وبعد سقوط النظام السوري، استقدمت قوات التحالف الدولي خلال شهر كانون الاول، تعزيزات عسكرية ضخمة إلى شمال شرقي سوريا عبر البر والجو.وتضمنت هذه التعزيزات أكثر من 400 شاحنة دخلت من معبر الوليد الحدودي مع العراق، و18 طائرة شحن هبطت في قاعدة خراب الجير قرب بلدة رميلان في أقصى الشمال الشرقي.