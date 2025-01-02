تعليق سعودي يخص سوريا: آن الأوان أن تستقر وتنهض

قال وزير الدفاع خالد بن سلمان، الخميس، إنه عقد لقاء مثمرا مع الوفد السوري الذي يزور الرياض حاليا.

وكشف وزير الدفاع السعودي، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "عقدت لقاءً مثمرًا مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في السورية الجديدة".

وأضاف: "بحثنا مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها".



وتابع: "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب".



وأكد أنه "آن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها السوري الشقيق. حفظ الله سوريا وحماها من كل الشرور".



وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال في وقت سابق إنه يأمل أن تفتح زيارته إلى صفحة جديدة من العلاقات بين .



وأضاف: "‏من خلال هذه الزيارة الأولى في تاريخ سوريا الحرة، نطمح إلى أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية تليق بالتاريخ العريق المشترك بين البلدين".