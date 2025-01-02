قصف "إسرائيلي" يستهدف جنوب لبنان

وقال في بيان: "أغارت طائرات حربية ودمرت قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها داخل موقع عسكري للتنظيم".وأضاف: "كما تم استهداف بجانب موقع عسكري آخر في منطقة النبطية منصات قذائف صاروخية أخرى".وأوضح أنه "في إطار تطبيق التفاهمات بين ولبنان، وقبل الغارة تم إرسال طلب إلى اللبناني لإحباط مفعول هذه المنصات التي شكلت تهديدا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع".وتابع: "تم استهداف المنصات فقط بعدما لم يتم معالجة الطلب من قبل اللبناني"، وأكد أنه سيواصل "إزالة كل تهديد على وفق تفاهمات وقف إطلاق النار".