موقع أمريكي يكشف: بايدن ناقش خطة لضرب مواقع نووية إيرانية

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ثلاثة مصادر، أن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قدم للرئيس الامريكي خيارات لهجوم أمريكي محتمل على المنشآت النووية إذا تحرك الإيرانيون نحو سلاح نووي قبل 20 الشهر الحالي، في اجتماع عقد قبل عدة أسابيع وظل سريًا حتى الآن.

وبحسب المصادر فقد ناقش بايدن وفريقه للأمن القومي خيارات وسيناريوهات مختلفة خلال الاجتماع، الذي عقد قبل شهر تقريبًا، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي.

وقال أمريكي مطلع على القضية إن اجتماع لم يكن مدفوعًا بمعلومات استخباراتية جديدة أو كان من المقصود أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من بايدن. وبدلاً من ذلك، كان جزءًا من مناقشة حول "التخطيط للسيناريو" حول كيفية استجابة الولايات إذا اتخذت خطوات مثل تخصيب اليورانيوم إلى نقاء 90٪ قبل 20 كانون الثاني، حسبما قال المسؤول.

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حاليًا مناقشات نشطة داخل حول العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية .

وقالت المصادر إن بعض مساعدي بايدن، بما في ذلك سوليفان، يعتقدون أن تدهور الدفاعات الجوية وقدرات الصواريخ، إلى جانب الضعف الكبير لوكلاء الإقليميين، من شأنه أن يحسن فرص الضربة الناجحة ويقلل من خطر الانتقام الإيراني والتصعيد الإقليمي.

وقال المسؤول الأمريكي إن سوليفان لم يقدم أي توصية لبايدن بشأن هذه القضية، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو، ولكن رفض التعليق.

وقالت المصادر إن بعض مساعدي بايدن، بما في ذلك سوليفان، يعتقدون أن تدهور الدفاعات الجوية وقدرات الصواريخ، إلى جانب الضعف الكبير لوكلاء الإقليميين، من شأنه أن يحسن فرص الضربة الناجحة ويقلل من خطر الانتقام الإيراني والتصعيد الإقليمي.

وقال المسؤول الأمريكي إن سوليفان لم يقدم أي توصية لبايدن بشأن هذه القضية، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو، ولكن رفض التعليق.