"الاسرائيليون اصبحوا في بيروت وهم في مكانهم" ليلة الهجوم الايراني.. تقنية إسرائيلية حديثة لمواجهة المسيّرات

وتتصدر شركة جديدة مختصة بهذه الأنظمة يرأسها محارب سابق، حيث تعمل على تطوير الأنظمة وأجهزة الاستشعار في الوسط الكهرومغناطيسي سواء في أنظمة جمع المعلومات الاستخبارية الأرضية والمحمولة جواً او الرادار والرؤوس الحربية الموجهة والطائرات بدون طيار.وأوضحت وسائل الاعلام ان ذلك حدث بالفعل أثناء التهديدات بإطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ من في العام الماضي، حيث بدأ الإسرائيليون يعانون من اضطرابات شديدة في تطبيقات نظام تحديد المواقع (GPS) المختلفة، وتفاجأوا أحيانًا عندما اكتشفوا أن التطبيق لا يضعهم إلا في بيروت. في لبنان،وأدت هذه الاضطرابات، التي جعلت من الصعب على الإيرانيين مهاجمة إسرائيل، إلى ظهور واحدة من أروع ساحات القتال النشطة هنا في السنوات الأخيرة - الصراع على الإشارات والاتصالات، وهو ما يعرف بساحة المعركة الكهرومغناطيسية، بحسب تعبيرها.