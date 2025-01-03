الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة احدى الاميرات

نيوز – دولي

أعلن الديوان الملكي الأردني، عن وفاة الأميرة ماجدة رعد، زوجة الأمير رعد بن زيد، في عمّان.

وأشار إلى أنه "سيشيع جثمان الأميرة ماجدة رعد بالأضرحة الملكية، بعد صلاة العصر اليوم الجمعة، في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص في عمّان"، مبينًا أنه "سيتم تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام".

وتزوجت الأميرة ماجدة، الأمير رعد، عام 1963، ولهما من الأبناء والكنائن، هم الأمير زيد والأميرة سارة، والأمير مرعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، والأميرة دينا، والأمير فراس والأميرة دانا، والأمير والأميرة لارا، والأميرة فخر النساء بنت رعد.

وللأميرة ماجدة، وزوجها الأمير رعد، عدد من الأحفاد، هم: شيرين، وراكان، ورعد، وصفاء، وجعفر، وهيا، وحلا، ورضوان، وحنان، وفيصل، ومريم، وعزيزة، وهاشم، ولانا، وحسين، وثريا.

وولدت الأميرة ماجدة، في أربوغا بالسويد يوم الخامس من أيلول عام 1942، وتلقت تعليمها في مملكة السويد، وفقًا لما ورد في بيان الديوان الملكي الأردني.

وانخرطت الأميرة ماجدة، على مدى حوالي 5 عقود في العمل التطوعي والاجتماعي لتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين والأيتام، وساهمت بتأسيس مركز الحسين للأيتام.

وترأست الأميرة ماجدة، جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية، والتي أسست بهدف توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع بأكبر قدر من الاستقلالية والحرية والاعتماد على الذات، وتقديم البرامج التأهيلية لهم في مختلف مناطق المملكة، وإعداد الأطفال ذوي الإعاقة للاندماج بالمجتمع.