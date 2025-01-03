مصر تقرر منع دخول السوريين القادمين من جميع انحاء العالم

وكشفت تقارير عربية عن مصادر، انه تم تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، عدا حاملي المؤقتة لغير السياحة بالبلاد.وجاء هذا القرار بعد أيام من صدور قرار بوقف دخول السوريين من حاملي الأوروبية والأمريكية والكندية، دون الحصول على الموافقة الأمنية.وقبلها اقرت مصر، قرارا بإيقاف دخول الفلسطينيين القادمين من والسودان والعراق واليمن من الدخول الى مصر.