إنذار بركاني في هذه الدولة والسلطات تجلي السكان

ونشر المعهد الجيولوجي الإثيوبي مقطع على صفحته على يظهر ما يبدو أنه غبار ودخان يتصاعدان من بركان في أواش فنتالي بمنطقة عفار.ونقلت هيئة فانا للإذاعة والتلفزيون عن إداري في عفار قوله إن السلطات أجلت السكان من المنطقة المتضررة التي تبعد نحو 165 كيلومترا عن أديس أبابا.وقال شيفراو تيكليمريم مفوض مخاطر الكوارث الإثيوبية إن من السابق لأوانه وصف هذا النشاط بأنه ثوران بركاني، لكن السلطات لن تخاطر بالسكان.وأردف يقول لوكالة رويترز: "يغادر بعض السكان تلك المناطق بالفعل. ونحن نستعد أيضا للقيام بذلك بطريقة منظمة جدا. وسيتم ذلك (نقل السكان) بناء على التوقعات".وكانت المنطقة، التي تشهد نشاطا بركانيا، عرضة أيضا للزلازل والهزات الأرضية في الشهور القليلة الماضية.