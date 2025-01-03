إيران تستدعي السفيرة الإيطالية لدى طهران

وأفادت مهر للأنباء بإن استمرار احتجاز المواطن الإيراني محمد عابديني من قبل إيطاليا أدى إلى استدعاء باولا أمادي سفيرة ايطاليا في طهران من قبل نيلي أحمد آبادي المدير العام لأوروبا في .وخلال هذا الاستدعاء صرح المدير العام لأوروبا بوزارة الخارجية أن اعتقال عابديني هو عمل غير قانوني تم تنفيذه بطلب من الحكومة الأمريكية وتماشيا مع الأهداف السياسية والعدائية المؤكدة لهذا البلد ألا وهي أخذ رهائن من المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم.وأضاف آبادي أن احتجاز المواطن الايراني لا يضر بالعلاقات الطويلة الأمد بين وإيطاليا فحسب، بل يتعارض أيضا مع مبادئ ومعايير الدولي، بما في ذلك قواعد حقوق الإنسان ويمكن اعتباره شكلا من أشكال الاحتجاز التعسفي.ودعا المدير العام لأوروبا بوزارة الخارجية إيطاليا إلى توفير الأساس اللازم للإفراج عن المواطن الايراني عابديني في أقرب وقت ممكن من خلال رفض سياسة احتجاز الرهائن الأمريكية، التي تتعارض مع الدولي، وخاصة الإنساني ومنع الإضرار بالعلاقات الثنائية بين طهران وروما.وكانت الولايات المتحدة اتهمت رجلين بتصدير تكنولوجيا حساسة إلى دون وثائق قانونية تسببت بمقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 47 آخرين.ووفقا "لرويترز" اتهم ممثلو الادعاء الاتحاديون في بوسطن محمد عابديني، المؤسس المشارك لشركة مقرها إيران، ومهدي صادقي وهو موظف في شركة "أنالوج ديفايسيز" لتصنيع أشباه الموصلات ومقرها ماساتشوستس، بالتآمر لانتهاك قوانين التصدير الأمريكية.كما اتهم ممثلو الادعاء عابديني المعروف أيضا باسم محمد عابديني نجفي آبادي بتقديم الدعم المادي للحرس الثوري الإيراني مما أدى إلى مقتل العسكريين الأمريكيين الثلاثة.وألقي القبض على عابديني وهو سويسري من أصل إيراني في مدينة ميلانو الإيطالية بناء على طلب الحكومة الأمريكية التي ستسعى إلى تسلمه.كما ألقي القبض على صادقي وهو أمريكي مولود في ويعيش في ناتيك بولاية ماساتشوستس.