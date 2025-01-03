إيران تستدعي السفيرة الإيطالية لدى طهران

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
03:00 PM
الى
03:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سوريا.. 24 قتيلا بمعارك في منبج
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-511738-638715251355685477.jpg
إيران تستدعي السفيرة الإيطالية لدى طهران
دوليات
2025-01-03 | 13:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
303 مشاهدة
أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفيرة الإيطالية "باولا أمادي" لدى طهران بسبب استمرار احتجاز المواطن الإيراني "محمد عابديني" في إيطاليا.
وأفادت
وكالة
مهر للأنباء بإن استمرار احتجاز المواطن الإيراني محمد عابديني من قبل إيطاليا أدى إلى استدعاء باولا أمادي سفيرة ايطاليا في طهران من قبل
مجيد
نيلي أحمد آبادي المدير العام لأوروبا
الغربية
في
وزارة الخارجية
.
وخلال هذا الاستدعاء صرح المدير العام لأوروبا
الغربية
بوزارة الخارجية أن اعتقال عابديني هو عمل غير قانوني تم تنفيذه بطلب من الحكومة الأمريكية وتماشيا مع الأهداف السياسية والعدائية المؤكدة لهذا البلد ألا وهي أخذ رهائن من المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم.
وأضاف آبادي أن احتجاز المواطن الايراني لا يضر بالعلاقات الطويلة الأمد بين
إيران
وإيطاليا فحسب، بل يتعارض أيضا مع مبادئ ومعايير
القانون
الدولي، بما في ذلك قواعد حقوق الإنسان ويمكن اعتباره شكلا من أشكال الاحتجاز التعسفي.
ودعا المدير العام لأوروبا
الغربية
بوزارة الخارجية
الإيرانية
إيطاليا إلى توفير الأساس اللازم للإفراج عن المواطن الايراني عابديني في أقرب وقت ممكن من خلال رفض سياسة احتجاز الرهائن الأمريكية، التي تتعارض مع
القانون
الدولي، وخاصة الإنساني ومنع الإضرار بالعلاقات الثنائية بين طهران وروما.
وكانت الولايات المتحدة اتهمت رجلين بتصدير تكنولوجيا حساسة إلى
إيران
دون وثائق قانونية تسببت بمقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 47 آخرين.
ووفقا "لرويترز" اتهم ممثلو الادعاء الاتحاديون في بوسطن محمد عابديني، المؤسس المشارك لشركة مقرها إيران، ومهدي صادقي وهو موظف في شركة "أنالوج ديفايسيز" لتصنيع أشباه الموصلات ومقرها ماساتشوستس، بالتآمر لانتهاك قوانين التصدير الأمريكية.
كما اتهم ممثلو الادعاء عابديني المعروف أيضا باسم محمد عابديني نجفي آبادي بتقديم الدعم المادي للحرس الثوري الإيراني مما أدى إلى مقتل العسكريين الأمريكيين الثلاثة.
وألقي القبض على عابديني وهو
مواطن
سويسري من أصل إيراني في مدينة ميلانو الإيطالية بناء على طلب الحكومة الأمريكية التي ستسعى إلى تسلمه.
كما ألقي القبض على صادقي وهو
مواطن
أمريكي مولود في
إيران
ويعيش في ناتيك بولاية ماساتشوستس.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
"الاسرائيليون اصبحوا في بيروت وهم في مكانهم" ليلة الهجوم الايراني.. تقنية إسرائيلية حديثة لمواجهة المسيّرات
03:07 | 2025-01-03
إيران تلغي التعامل مع 11 فندقا عراقيا: تعاملها "غير لائق" مع الايرانيين
03:19 | 2024-12-30
25 يوما حاسمة.. ماذا سيفعل نتنياهو تجاه ايران والعراق قبل تسنم ترامب الرئاسة؟
03:26 | 2024-12-27
ايران تعد بـ"عودة المقاومة" لسوريا خلال اقل من عام
00:30 | 2024-12-27
ايران
ايطاليا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
صورة لحفيدات الأمير الوليد بن طلال في رأس السنة تثير تفاعلاً كبيراً (شاهد)
دوليات
55.17%
06:22 | 2025-01-02
صورة لحفيدات الأمير الوليد بن طلال في رأس السنة تثير تفاعلاً كبيراً (شاهد)
06:22 | 2025-01-02
عطلة جديدة لجميع العراقيين
محليات
16.08%
03:08 | 2025-01-03
عطلة جديدة لجميع العراقيين
03:08 | 2025-01-03
محاولة اغتيال بشار الاسد في روسيا
دوليات
14.71%
02:52 | 2025-01-02
محاولة اغتيال بشار الاسد في روسيا
02:52 | 2025-01-02
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في المحافظات العراقية
اقتصاد
14.04%
03:11 | 2025-01-02
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في المحافظات العراقية
03:11 | 2025-01-02
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
03-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-03
العراق في دقيقة
03-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-03
Celebrity
Best Of 2024 - الحلقة ٣٨ | season 3
14:30 | 2025-01-02
Celebrity
Best Of 2024 - الحلقة ٣٨ | season 3
14:30 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
الهوا الك
خطف بنيه بعمر 17 سنة في بغداد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
10:30 | 2024-12-30
الهوا الك
خطف بنيه بعمر 17 سنة في بغداد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
10:30 | 2024-12-30
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
03-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-03
العراق في دقيقة
03-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-03
Celebrity
Best Of 2024 - الحلقة ٣٨ | season 3
14:30 | 2025-01-02
Celebrity
Best Of 2024 - الحلقة ٣٨ | season 3
14:30 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
لقطات
ما هي التوقعات لسعر الدولار بعد رأس السنة؟ | من الأخير
17:00 | 2024-12-31
لقطات
ما هي التوقعات لسعر الدولار بعد رأس السنة؟ | من الأخير
17:00 | 2024-12-31
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
الهوا الك
خطف بنيه بعمر 17 سنة في بغداد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
10:30 | 2024-12-30
الهوا الك
خطف بنيه بعمر 17 سنة في بغداد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
10:30 | 2024-12-30
اخترنا لك
الأمم المتحدة: وفاة أطفال رضّع بسبب البرد في غزة كارثة إنسانية لا مثيل لها
12:59 | 2025-01-03
خبير يدق ناقوس الخطر بعد "تحول زلازل إثيوبيا إلى براكين".. ماذا سيحدث؟
12:52 | 2025-01-03
عمليتان عسكريتان للحوثيين وسط تل أبيب
12:15 | 2025-01-03
طوابير واتهامات.. مطارات ألمانيا تعود لعصر ما قبل التكنولوجيا
11:36 | 2025-01-03
مستشفيات الصين تعج بالمرضى بسبب فيروس "HMPV".. ماذا يحدث؟
10:44 | 2025-01-03
فرض "الكمامات" يعود الى أمريكا.. ما هو "الوباء الرباعي" وما اعراضه
09:52 | 2025-01-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.