عراقجي: التعامل مع سوريا يعتمد على سلوك الطرف الآخر

وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "CCTV" الصينية: "كيفية التعامل مع سوريا يعتمد على سلوك الطرف الآخر".وأضاف: "ننتظر أن تعلن الحكومة الانتقالية سياساتها تجاه المنطقة والدول الأخرى وإيجاد الاستقرار الكافي".وتابع: "إيران لديها نوايا حسنة وتريد السلام في سوريا"، موضحا "نحن لا نتخذ قراراتنا بناء على تغير المظهر والألفاظ والشعارات، بل نتخذ القرارات بناء على السلوكيات".وفيما يتعلق بغزة، قال وزير الخارجية الإيراني: "أي وقف لإطلاق تقبله حماس والفلسطينيون بأنفسهم سيكون مدعوما من الجمهورية الإيرانية".من جهة أخرى، أبدى عراقجي استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مضيفا "لقد تفاوضنا بحسن نية مع مجموعة 5+1 لأكثر من عامين".وأبرز: "ما زلنا على استعداد للدخول في مفاوضات بناءة دون تأخير فيما يتعلق ببرنامجنا النووي".وأردف قائلا: "الصيغة الموجودة في رأينا هي نفسها الصيغة السابقة لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهي بناء الثقة بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات".وبشأن "مستقبل المقاومة"، قال عراقجي إنه ما يزال "مشرقا"، مشيرا إلى أن "حزب الله اللبناني يعيد بناء نفسه بانتظام".كما ذكر أن بلاده "على استعداد تام للتعامل مع التهديدات المتجددة لإسرائيل، ونحن مستعدون لذلك".