مجلس النواب الأمريكي ينتخب الجمهوري مايك جونسون رئيساً له

صوت مجلس الأمريكي، اليوم الجمعة، على انتخاب الجمهوري جونسون، لمنصب رئيس مجلس الأميركي، بعدما حصد الأغلبية المطلوبة للفوز بالمنصب من الجولة الأولى.

وحصل جونسون، النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، على 218 صوتاً، ومن جهة أخرى، صوت الديمقراطيون بالإجماع لصالح مرشحهم، جيفريز، الذي حصل على 215 صوتاً.