قامت بنسف وحرق المباني.. القوات الإسرائيلية تتوغل في لبنان

نيوز – دولي

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم السبت، ان القوات الإسرائيلية توغلت في مناطق جنوب لبنان وقامت بنسف واحراق المباني.

وقالت الأنباء اللبنانية انه "تم رصد توغل إسرائيلي بين بلدتي العديسة والطيبة جنوبي لبنان".

وأضافت ان "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمبان بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان"، لافتة الى ان "هناك تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة جنوبي لبنان".

وذكرت قناة عبرية رسمية، إنه من المتوقع أن تبلغ إسرائيل الولايات أنها لن تنسحب من جنوب لبنان في نهاية مدة 60 يومًا المنصوص عليها في وقف إطلاق .

وبرعاية أمريكية فرنسية، بدأ في فجر 27 تشرين الثاني الماضي سريان لوقف إطلاق بين إسرائيل و"حزب الله" أنهى 14 شهرًا من معارك هي الأعنف منذ حرب تموز 2006.

وذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث العبرية أن الخطوة الإسرائيلية ستأتي بدعوى أن "الجيش اللبناني لا يفي بشروط الاتفاق، وأن حزب الله يحاول إعادة تنظيم صفوفه في المنطقة".

وأضافت القناة: "بموجب وقف إطلاق النار، من المفترض أن ينتشر اللبناني في المنطقة، لكنه يفعل ذلك بوتيرة بطيئة للغاية".

وتابعت: "إضافة إلى ذلك، لا يهاجم اللبناني أهداف حزب الله التي نقلتها إسرائيل إليه عبر آلية وُضِعَت لهذا الغرض".

ومن المتوقع أيضًا أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات مفادها أنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم، وفق ذات المصدر.