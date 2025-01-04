تقارير: "إسرائيل" قد تبلغ واشنطن ببقائها في لبنان بعد مهلة 60 يوما

وأكدت صحيفة هآرتس نهاية شهر ديسمبر/كانون الماضي أن الإسرائيلي يخطط بالفعل لاحتمال البقاء في جنوب لبنان بعد فترة الـ60 يوما.ونقلت الصحيفة عن مصادر في أنه يعتزم البقاء بعد انقضاء فترة الشهرين في 27 يناير/كانون الثاني الجاري إن لم يتمكن اللبناني من الوفاء بالتزاماته المضمنة في ببسط سيطرته على كامل .وأضافت المصادر أنه في هذه الحالة ستبقى القوات الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها حاليا حتى يكمل اللبناني انتشاره.وبحسب هآرتس، فإن "الجيش الإسرائيلي" متواجد حاليا في كل اللبنانية القريبة من السياج الحدودي، وباشر وضع البنية التحتية لإقامة نقاط عسكرية على طول الحدود الشمالية، ويعتزم إقامة بعض النقاط في الجانب اللبناني من الحدود.يذكر أن اللبناني انتشر في عدد من البلدات التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية مؤخرا وبينها بلدة الخيام في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية.وطالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اللجنة الراعية لاتفاق وقف إطلاق بالضغط على إسرائيل لسحب قواتها بسرعة من المناطق التي تحتلها.