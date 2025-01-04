روسيا تحبط تفجيرا وتعتقل أربعة أشخاص

احبط الروسي، السبت، تفجيرا واعتقل أربعة أشخاص متورطين.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "الأمن الفيدرالي اعتقل أربعة أشخاص خططوا لتفجيرات في مكان مزدحم بمدينة يكاترينبورغ".

ونقلت تلك الوسائل عن قوله، إن "المعتقلين يتبنون افكار منظمة ارهابية محظورة في روسيا"، الى أنهم "خططوا للقيام بفعلتهم باستخدام عبوة ناسفة".

وأضاف أن "اثنين من المعتقلين شاركا سابقا في احراق سيارة تباعة لوزارة الداخلية بمقاطعة سفيردلوفسك".