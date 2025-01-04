نعيم قاسم: واجهنا عدواناً غير مسبوق وصمدنا وكسرنا شوكة إسرائيل

وقال في كلمة له بمناسبة ذكرى شهادة قادة النصر، وتابعتها السومرية نيوز، إن "المقاومة قوية ورادعة ومؤثرة وتعطل أهداف العدو رغم التدمير الصهيوني الواسع والعدوان"مبينا ان "حزب الله واجه عدواناً غير مسبوق لكنه صمد وكسر إسرائيل".وأشار إلى أن "الشهيد أبو مهدي المهندس راية خفاقة في سماء الامة"، لافتا إلى أن "الشهيد أبو مهدي المهندس انموذج للالتزام الولائي تحت سقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف".وتابع: "في عدوان 2024 دفعت ثمناً كبيراً من دون أن تتمكن من التقدم أكثر من مئات الأمتار عند الحافة الأمامية وهذا ردع"، لافتا الى ان "العدو أُرغم على طلب وقف إطلاق النار بسبب قدرة المقاومة ونحن وافقنا من خلال الدولة اللبنانية".وبين ان "ما حصل في معركة أولي البأس قطع الطريق أمام آمال في لبنان، وكان من الممكن أن يحصل في لبنان ما حصل في سوريا وأعتقد أنه في المستقبل سيكون للشعب السوري دور في مواجهة إسرائيل"، مردفاً ان "المقاومة خيارنا لتحرير الأرض وحماية السيادة ونصرة فلسطين والحق في مواجهة الاحتلال التوسعي الإسرائيلي".واكمل، ان "قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقاوم وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه، و لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء الـ 60 يوماً"، مؤكدا انه "صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب وقيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد".واوضح ان "مسؤولية الدولة ونحن منها أن تتابع مع الرعاة لتكف يد وتطبق الاتفاق، والمقاومة قوية وإمكاناتها موجودة معنوياتنا عالية رغم الجراح والآلام والمهم أن المشروع لم يسقط، ومعركة أولي البأس هي ولادة جديدة للبنان العصي على الاحتلال".واردف، ان "الشعب الفلسطيني استثنائي وصامد وهو سيبقى حياً مع مقاومته، وتحية لليمن الفقير بإمكاناته الغني بشعبه وقيادته وإيمانه وصلابته والذي يواجه الإسرائيلي والأميركي"، مؤكداً "حريصين على انتخاب الرئيس بضل قاعدة أن تختاره الكتل بتعاون في جلسات مفتوحة ولا فرصة للإلغائيين،ونعمل على أساس تكريس الوحدة والتعاون الداخلي للنهوض ببلدنا".