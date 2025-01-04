صفارات الإنذار تدوي في "إيريز"

وأعلنت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، أن "صفارات الإنذار دوت في إيريز بغلاف إثر رصد عمليات إطلاق صواريخ".

وكان "الإسرائيلي" أعلن، قبل ساعات، أنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة نتيف هعسراه بغلاف والتفاصيل قيد التحقيق"، في حين أشارت القناة الـ12 "الإسرائيلية" إلى أنه لليوم التاسع على التولي يتم تفعيل الإنذارات بسب إطلاق الصواريخ من قطاع .



كما ذكرت إذاعة "الإسرائيلي" أنه خلال الأيام الـ9 الماضية أطلقت حماس نحو 20 صاروخا من غزة، من بينها 14 صاروخا من شمال .