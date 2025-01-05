تركيا تعلن عودة 40 ألف سوري الى بلدهم منذ سقوط الأسد

وجاءت تصريحات بولات خلال مؤتمر صحفي في أثناء زيارته إلى بوابة جيلفيجوزو الحدودية في محافظة هاتاي جنوب شرقي تركيا، حيث قام بإجراء معاينة في منطقة عازلة، بحسب موقع "روسيا اليوم".وبحسب بولات فقد عاد 27 ألفا و 941 إلى بلادهم عبر ثلاث بوابات حدودية في هاتاي منذ 9 ديسمبر من العام الماضي.وقال بولات: "عند إضافة أولئك الذين تم تسجيلهم في بوابات جمركية أخرى، فإن عدد السوريين العائدين يقترب من 40 ألف شخص".وأضاف أن اللاجئين السوريين في يفضلون بشكل عام تقييم الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل اتخاذ قرار العودة.وأعرب بولات عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستساهم في تسريع عملية اللاجئين.ولتسهيل هذه العملية، قدمت الداخلية إجراء جديدا يسمح للسوريين بزيارة مناطقهم مؤقتا حتى ثلاث مرات خلال فترة ستة أشهر.