طهران: مسار العلاقات مع السعودية بطيء ولكنه مستمر

واشار عراقجي أيضاً إلى "توافر إمكانات تجمع بين والرياض لم تُفعل حتى الآن، إذ مضى أكثر من عام على مسار المصالحة، قائلاً: الإنجاز الأكبر أن استعادا علاقاتهما بشكل جيد، إذ جلبت استعادة العلاقات فوائد للطرفين، ولا يزال هذا الاتجاه مستمرا.ويذكر ان وإيران اعادت إحياء اتفاقيتين موقعتين بين قبل أكثر من عقدين، وذلك غداة عن العلاقات بين الجانبين بوساطة صينية، بعد نحو 7 سنوات من القطيعة.