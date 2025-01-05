انفجار سيارة مفخخة في سوريا

نيوز – دولي

انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم الاحد، في ادلب بسوريا.





يتبع..









وأضافت ان "الانفجار أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

وقالت وسائل إعلامية إن "سيارة مفخخة انفجرت في معرة مصرين بريف إدلب".وأضافت ان "الانفجار أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".