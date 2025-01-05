أردوغان: هناك محاولات لإنعاش تنظيم داعش

نيوز – دولي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، أن هزمت تنظيم "داعش" إلا أن هناك محاولة لإنعاشه مجددا.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون، حول مكافحة تنظيم "داعش": "هزمنا تنظيم الإرهابي، الذي تتم حاليا محاولة إنعاشه مجددا، لاستخدامه كأداة لتنفيذ خطط إقليمية".

وأوضح أن "تركيا استطاعت، بفضل عملياتها في شمال سوريا، إبعاد ذراع تنظيم "بي كي كي الإرهابي" في هذا البلد عن حدودها".

وشدد الرئيس التركي على أنه "قد ولى بالكامل زمن الأسلحة والعنف والإرهاب وممارسة لعبة الكانتونات من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية"، لافتا إلى أن "أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام".

وذكر "لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا الذين نتقاسم معهم نفس المنطقة، ونعيش جنبا إلى جنب منذ ألف عام".

يذكر أن الحديث عن تجدد نشاط تنظيم "داعش" في قد عاد إلى الواجهة على وقع التطورات التي غيرت الواقع الميداني وخريطة السيطرة في البلاد.

وكان قد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق، أن المقاتلين الأجانب ضمن تنظيم "داعش" في سوريا، يجب أن تستلمهم الدول التي يحملون جنسيتها.

وأكد وزير الخارجية التركي أن الإدارة السورية الجديدة "يجب أن تتولى إدارة المعسكرات والسجون التي يحتجز بها عناصر تنظيم (داعش) وأسرهم".