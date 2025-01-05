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هل ظهر وزير العدل السوري الجديد في فيديو يوثق إعدام امرأة بريف إدلب؟
دوليات
2025-01-05 | 12:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,718 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
تداول مستخدمو
مواقع
التواصل الاجتماعي تسجيلين مصورين يظهران عمليتي إعدام بحق امرأتين بتهمة "الإفساد والدعارة" وقالوا ان الرجل الذي تلا الحكمين هو وزير العدل في الحكومة التابعة للإدارة السورية الجديدة شادي الويسي.
وتمت عملية تحقق دقيقة بأدوات تقنية متخصصة لمطابقة الملامح ونبرة الصوت التي تُسمع بوضوح في أحد التسجيلين على الأقل، مع ملامح وصوت الوزير شادي الويسي الذي ظهر حديثاً بعدة لقاءات مصورة.
وأظهرت النتائج تطابقًا عالي النسبة، رغم رداءة
جودة
التسجيلين المنتشرين.
وللتأكد بشكل قاطع ونظرا لخصوصية التحقق في مناطق الصراع وفق المنهجية المعتمدة، أكد
مسؤول
رفيع أن "الرجل الذي يظهر في التسجيلين هو بالفعل وزير العدل الحالي شادي الويسي وكان حينها قاضيا".
وأضاف ان "محتوى الفيديو المعروض يوثق علينا عملية إنفاذ
القانون
في فترة زمنية ومكان محددين، حيث تمت الإجراءات وفقًا للقوانين السارية آنذاك وضمن عملية إجرائية توافقية. ومع ذلك، نود التنويه إلى أن هذه العملية تعكس مرحلة تجاوزناها في ظل التحولات القانونية والإجرائية الراهنة، مما يجعل من غير المناسب تعميمها أو استخدامها لتوصيف المرحلة الحالية، نظرًا لاختلاف الظروف والمرجعيات".
وتابع أن "جميع الإجراءات القانونية التي تمت خلال تلك الفترة ستخضع لمراجعة دقيقة لضمان سلامة الأحكام ومدى توافقها مع معايير العدالة والإنصاف".
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