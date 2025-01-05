شاهد.. مضرب قتل الحشرات لمكافحة بعوض داخل طائرة ركاب

نيوز- دولي

تناقل ناشطون التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقطع يظهر فيه استخدام مضيفات الطائرات مضرب قتل الحشرات لمكافحة بعوض داخل الطائرة.

وبحسب ناشطون على التواصل الاجتماعي فأن "مضيفات الخطوط Air India استعانوا بمضرب لقتل البعوض خلال رحلة جوية". وأضافوا ان "ذلك جاء بسبب كثرة الحشرات والبعوض داخل الطائرة".

