حماس تعلن الموافقة على قائمة من 34 رهينة

أعلنت حماس، الأحد، عن الموافقة على قائمة من 34 رهينة قدمتها "إسرائيل".

وقال بحماس بحسب "رويترز"، "وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها للمبادلة بسجناء في لوقف إطلاق النار".

وأضاف "أي سيعتمد على الموافقة على الانسحاب ووقف إطلاق في غزة"، الى أن "الحركة لا ترى تجاوبا من بشأن الانسحاب من أو وقف إطلاق النار".

والجمعة، استأنف في القطرية الدوحة ممثلون عن "إسرائيل" وحركة حماس المفاوضات بهدف التوصل لوقف إطلاق في قطاع وإعادة الرهائن "الإسرائيليين" المحتجزين في القطاع.