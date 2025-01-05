اشتباكات بين فصائل مسلحة جنوبي سوريا

وقال العمليات العسكرية، إن "اشتباكات عنيفة حصلت بين عدة أطراف بمدينة الصنمين بريف درعا، استنفرت على إثرها قواتنا وتوجهت إلى مكان الاشتباك".وأضاف المسؤول بحسب الأنباء السورية (سانا): "بعد تدخل قواتنا تم على فض الاشتباكات بشكل فوري بين جميع الأطراف، واستلامنا جميع الأماكن الحكومية وتوفير الحماية للمرافق العامة، بالإضافة لسحب السلاح الثقيل والمتوسط من المجموعات المحلية".وتابع أنه تم أيضا على "انتشار قواتنا وإدارة العام ووضع حواجز في المنطقة، و بيّنا أنه يمكن للجهات أن ترفع الدعاوى الشخصية إلى المحكمة ويتحاكم الجميع إلى القضاء".وقالت وسائل إعلام سورية، إن الاشتباكات وقعت بين فصائل مسلحة محلية في الصنمين.والخميس الماضي، قتل شخصان جراء اشتباكات عشائرية في درعا، بين أفراد من عشائر البدو جراء خلاف قديم، وكانا القتيلان يقودان مسلحة تتهم بارتكاب انتهاكات بحق الأهالي، مشيرا إلى توقف الاشتباكات بعد تدخل قوات من العمليات العسكرية.