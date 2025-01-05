في 10 دول.. رفع 50 شكوى ضد جنود "إسرائيليين"

كشفت هيئة البث "الإسرائيلية"، مساء الأحد، عن 50 شكوى ضد جنود "إسرائيليين" في 10 دول.

وقالت الهيئة، إن "نحو 50 شكوى ضد جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي رفعت بالخارج في 10 دول، ولم يعتقل أي جندي".