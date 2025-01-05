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في 10 دول.. رفع 50 شكوى ضد جنود "إسرائيليين"
دوليات
2025-01-05 | 15:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
946 مشاهدة
كشفت هيئة البث "الإسرائيلية"، مساء الأحد، عن 50 شكوى ضد جنود "إسرائيليين" في 10 دول.
وقالت الهيئة، إن "نحو 50 شكوى ضد جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي رفعت بالخارج في 10 دول، ولم يعتقل أي جندي".
الى ذلك، حذّر "الجيش الإسرائيلي" بعض عناصره من احتمال اعتقالهم خارج البلاد، وذلك بعد فرار أحد عسكرييه من
البرازيل
إثر محاولة اعتقاله بشبهة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع
غزة
.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن "الجيش الإسرائيلي حذر جنود وضباط الاحتياط في صفوفه من خطر الاعتقال خارج البلاد".
وأوضحت أن "التحذير يأتي على خلفية قيام مؤسسات حقوقية بتتبعهم وفتح دعاوى قضائية ضدهم جراء مشاركتهم في حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".
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