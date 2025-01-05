"جدل" عدم مصافحة الجولاني لبيربوك.. تعليق لمسؤول فرنسي

والتقى جان نويل بارو وأنالينا بيربوك الجمعة، بتفويض أوروبي، السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" في دمشق.وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور الأخير ممتنعا عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية.وقال بارو بحسب إذاعة "آر تي إل" الخاصة "هل كنت أفضل أن يصافح أحمد الشرع زميلتي الألمانية؟ الجواب هو نعم. هل كان ذلك محور الزيارة؟ الجواب هو كلا".وأضاف "هناك في اليوم عشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين من المعتقلين في سجون في شمال شرق البلاد".وتابع "إثر ما قام به نظام بشار الأسد، هناك أسلحة كيميائية في كل أنحاء استخدمها هذا النظام ضد شعبه، ويمكن أن تقع في الأيدي الخطأ".وقال أيضا "إذا لم أتوجه إلى سوريا، من سيحمي الفرنسيين من هذه التهديدات".