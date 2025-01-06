الدفاع السورية تبدأ أولى خطوات هيكلة الجيش السوري

وأضاف أو قصرة، أن هذه الجلسات تهدف إلى وضع خريطة طريق لتحقيق الاستقرار بالبنية التنظيمية للقوات المسلحة.يأتي هذا التطور في سياق جهود إعادة بناء المؤسسات العسكرية في سوريا، وسط تحديات كبيرة تواجه البلاد بعد سقوط نظام .