تصريح شديد اللهجة من الحرس الثوري الإيراني.. هذا فحواه

وقال نائيني في مؤتمر صحفي: "لاتزال الجمهورية الإسلامية تواجه تهديدات وفتن هجينة" لافتا إلى أن الإيراني كان رائدا في مكافحة التهديدات وإحباط مختلف الفتن اعتمادا علی الهویة الدینیة والوطنیة".وأضاف: "مواجهة التهدیدات والحرب المعلوماتیة والسیاسیة والإقتصادیة والثقافیة والحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات وأنواع الفتن الخطیرة هي الدروس التي تم تلقینها للعدو حتی الآن".وأردف: "عملیة "الوعد الصادق 3" تشكل جزء صغیرا من قوة لانهایة لها والعدو یعرف أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة بالنسبة لنا ولامانع أمامنا ويمكننا أن نرد بشكل مضاعف وبأکثر دقة وسرعة ودمارا".وتابع الجنرال نائيني: "خلال الأسابيع القلیلة الماضیة وإثر التطورات الجدیدة في المنطقة شهدنا تحمسا زائفا وسوء فهم لدى العدو، وهو حاول من خلال الحرب الإدراکیة وصف التطورات الحالية بأنها إضعاف للجمهورية الإسلامية ونحن نعرف ما هو الواقع".