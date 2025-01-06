الامن الكويتي يلقي القبض على الإعلامية فجر سعيد

نيوز – دولي

كشفت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، عن انباء بشأن القاء السلطات الكويتية القبض على الاعلامية فجر سعيد بسبب الإساءة الى محمد شياع السوداني.

وبحسب تلك الوسائل التي نقلت عن مصادر مطلعة ان "السلطات الكويتية القت القبض على الإعلامية فجر تمهيداً لعرضها على النيابة". وأضافت ان "ذلك جاء بشان قضية الاساءة الى محمد شياع السوداني".

