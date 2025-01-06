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حاولت الانتحار الا انها سقطت على زميلاتها

دوليات

2025-01-06 | 10:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حاولت الانتحار الا انها سقطت على زميلاتها
1,203 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
قفزت طالبة من الطابق الرابع لكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق في محافظة الشرقية بمصر، أثناء أدائها الامتحانات، وذلك بعد ضبطها متلبسة بالغش.

وتسببت الواقعة بإصابة طالبتين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.
 
من جانبها أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، في بيان رسمي أن "طالبة قامت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بعد ضبطها متلبسة بحالة غش من خلال الموبايل، ووقعت عند قفزها على اثنتين من زميلاتها أثناء جلوسهما للمذاكرة أسفل المبنى".
 
وأوضحت أن "حالتهن جميعاً مستقرة ويتلقين العلاج بالمستشفى".
 
وقامت إدارة الكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإسعافهن فور وقوع الحادث وإبلاغ الشرطة.
 
وانتقل رئيس مباحث الزقازيق ومأمور المركز للتحقق من الواقعة، ومراجعة كاميرات الكلية، ومعاينة موقع الحادث وقد أثبتت التحقيقات عدم وجود أي شبهة جنائية، كما أثبتت التحريات عدم صعوبة الامتحانات بناء على سؤال الطالبات.
 
كما أعلن عميد الكلية أنه تم استدعاء رئيس "الكنترول" وأعضاء اللجان والطالبات للتأكد من مراعاة ضوابط الامتحانات القانونية وقد تطابقت شهادتهم مع ما تم تسجيله بكاميرات المراقبة بالكلية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر انتحار 3 طالبات بجامعة الأزهر نظراً لصعوبة الامتحان، وهو ما نفته إدارة الجامعة وبينت تفاصيله.

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