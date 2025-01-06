Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إصابتان بحادث سير مروع في الأنبار (فيديو)
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مع استعداده لولاية جديدة.. خمسة تحديات كبرى تنتظر ترامب

دوليات

2025-01-06 | 11:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مع استعداده لولاية جديدة.. خمسة تحديات كبرى تنتظر ترامب
المصدر:
وكالات
792 مشاهدة

يستعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، لبدء ولايته الثانية بشخصية يتوقع أن تكون "أقوى" مقارنة بولايته الأولى قبل 8 سنوات، لكن ملفات السياسة الخارجية قد تطغى على أداء الإدارة الجديدة للبيت الأبيض.

ورغم حديث ترامب الدائم عن أن تركيزه سينصب على "أميركا أولا" ومسألة المهاجرين والاقتصاد المحلي والخدمة المدنية، إلا أن السياسة الخارجية قد تجرفه سريعا وتسيطر على أدائه لا سيما فيما يتعلق بالشرق الأوسط وأوكرانيا والصين، وفق ما ذكر الصحفي الأميركي المخضرم دانييل بالز في مقال على صحيفة "واشنطن بوست" عنونه بـ"عالم مختلف وأكثر خطورة ينتظر ترامب".

الشرق الأوسط
وبحسب المقال، فإن لدى ترامب الفرصة للمساعدة في إعادة تشكيل الشرق الأوسط، ولكن عليه الإجابة عن سؤالين كبيرين: الأول هو إلى أي مدى سيمنح "إسرائيل" حرية التصرف بطرق لم يفعلها الرئيس الحالي جو بايدن؟

أما السؤال الثاني فما هو موقفه تجاه إيران؟ هل سيرى فرصة للتفاوض أم سيتخذ نهجا متشددا للغاية؟ تم تفسير اختياره لسفير إسرائيل، حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي، المؤيد بشدة لإسرائيل، على أنه علامة على "استسلامه" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر مما فعل بايدن.

وقال دانييل بنيامين، رئيس الأكاديمية الأميركية في برلين، إن أحد أكبر التغييرات منذ تولي ترامب منصبه آخر مرة هو ما أسماه "محور المقاومة"، الذي يضم روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. وقال بنيامين: "هذا أصبح الآن واقعا ثابتا".

الصين
وتشكل الصين تحديات أخرى لترامب، الذي هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة كبرى على دولة تعاني من مشكلات اقتصادية خطيرة وطموحات عسكرية متنامية.

وكمؤشر على نواياه، يخطط ترامب لتعيين العديد من صقور الصين في إدارته القادمة. في الوقت نفسه، أصبحت حكومات الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في أوروبا، وخاصة فرنسا وألمانيا، ضعيفة، مع صعود الأحزاب اليمينية الشعبوية.

روسيا
وقد يجد ترامب صعوبة أكبر في العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ والزعيم الذي أرسل له ما أسماه ترامب "رسائل الحب"، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

كما قال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين السابقين للصحيفة: "ليس مثل الحرب الباردة القديمة، ولكن يمكنك أن ترى نمطا عالميا من التدافع والتوتر". في هذه البيئة، يُنظر إلى خصوم ترامب المتصارعين على أنهم أقل ميلا إلى عقد صفقات قصيرة الأجل تعود بالنفع على الرئيس القادم.

في هذا الصدد، يقول إيفو دالدر، الرئيس التنفيذي لمجلس شيكاغو للشؤون العالمية والسفير الأميركي السابق لدى حلف شمال الأطلسي: "الأمر الكبير هو أن روسيا في حالة حرب مع الغرب".

وتابع: "بالتأكيد على أن بوتين يركز على إخضاع أوكرانيا، بهدف استعادة الموقف الاستراتيجي لروسيا الذي فقدته في نهاية الحرب البارد.. هذا يعني أن بوتين شخصية مختلفة تماما، أكثر عزلة، وأكثر تركيزا على هدف واحد مما كان عليه عندما التقى ترامب به آخر مرة".

أوكرانيا
قد تصبح الحرب في أوكرانيا الاختبار الأول لترامب، بالنظر إلى الوضع في ساحة المعركة هناك، وإرهاق القوات الأوكرانية المستنفدة وتراجع الدعم في الولايات المتحدة، وخاصة بين الجمهوريين، لمواصلة تقديم المساعدة لكييف.

وقال ترامب خلال الحملة الانتخابية إنه يستطيع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في يوم واحد، وهو النوع من المبالغة التي اشتهر بها، لكن الواقع مختلف، والقلق بين المحللين الأوروبيين هو أن بوتين ستكون لديه مطالب متطرفة وأن ترامب، الحريص على التوصل إلى اتفاق، قد يتنازل عن الكثير.

وأضافت الصحيفة: أن "التحركات المحتملة لترامب بشأن أوكرانيا تشكل مصدر قلق كبير بين حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، الذين كانوا جزءا من التحالف الذي جمعه الرئيس جو بايدن في البداية والذين لديهم قضايا أمنية خاصة بهم اعتمادًا على ما سيحدث. هل يبيع ترامب الأوكرانيين باتفاقية تدمر سيادتهم بشكل أساسي؟ هل يمكن إجبار أوكرانيا على التنازل عن الأراضي، ولكن في مقابل ضمانات تربطها بالغرب؟"

حلفاء واشنطن
ويتولى ترامب منصبه مع بعض حلفاء الولايات المتحدة الضعفاء والمستغرقين في المشاكل الداخلية، فقد تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسلسلة من الهزائم السياسية في الأشهر الأخيرة.

وفي ألمانيا، انهارت الحكومة الائتلافية للمستشار أولاف شولتز، مع اقتراب موعد الانتخابات الجديدة، وتشهد حكومة كوريا الجنوبية حالة من الاضطراب بعد عزل الرئيس يون سوك يول.

كما شهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالة نائبه، وهو الآن غير محبوب بشدة بين عامة الناس.
 
>> انضم الى السومرية على واتساب  

ترامب

ولاية جديدة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
Play
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-06
Play
06-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-06
Morning Live
Play
Morning Live
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
Play
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-06
Play
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2024
00:30 | 2025-01-05
Play
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2024
00:30 | 2025-01-05
عشرين
Play
عشرين
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
Play
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
رحال
Play
رحال
رأس البيشة ومنطقة النكعة - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-04
Play
رأس البيشة ومنطقة النكعة - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-04
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
Play
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-06
Play
06-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-06
Morning Live
Play
Morning Live
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
Play
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-06
Play
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2024
00:30 | 2025-01-05
Play
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2024
00:30 | 2025-01-05
عشرين
Play
عشرين
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
Play
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
رحال
Play
رحال
رأس البيشة ومنطقة النكعة - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-04
Play
رأس البيشة ومنطقة النكعة - الحلقة ٣٠ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-04
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
اخترنا لك
مقتل وإصابة ثلاثة عناصر من قوات التحالف في العراق
15:27 | 2025-01-06
حصيلة "غارات إسرائيلية" في غزة اليوم
15:23 | 2025-01-06
"رحلة تاريخية".. إسبان يسافرون إلى مكة على ظهر الخيول
15:06 | 2025-01-06
تقرير دولي يكشف: الاحتباس تسبب بظواهر مناخية غريبة
14:56 | 2025-01-06
الحوثيون يعلنون استهداف "هاري ترومان"
13:44 | 2025-01-06
الكونغرس الأمريكي يصدق على فوز ترامب
13:35 | 2025-01-06
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.