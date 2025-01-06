سوريا.. مطار دمشق يستأنف الرحلات الدولية غدا

وأفادت الدائرة، في تصريح لوكالة "تاس"، بأنه "سيتم رفع القيود المفروضة على خدمة الرحلات الجوية، والتي كانت تتطلب الحصول على تصاريح خاصة من الطيران في البلاد، بدءًا من التوقيت المحدد".كان رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري أشهد الصليبي، قد أعلن يوم السبت الماضي، أن مطار دمشق الدولي سيبدأ تسيير الرحلات اعتبارا من السابع من كانون الثاني الجاري.وقال الصليبي للوكالة السورية للأنباء (سانا) "نعلن بدء استقبال الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ السابع من كانون الثاني".وفي وقت سابق قال بهاء الدين شرم، وزير السوري، إن المطار قد يستطيع استقبال الرحلات الجوية خلال أسبوع.كما أضاف الوزير في تصريحات صحفية: "طلبنا من جميع العاملين في المطار العودة إلى عملهم".بدوره أوضح مدير المطار أنيس فلوح في تصريحات سابقة الأسبوع الماضي، أن "المطار سيستأنف عمله خلال أيام" بعد أن توقفت جميع الرحلات من العاصمة السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد.