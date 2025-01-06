الجيش اللبناني ينتشر في "الناقورة"

أعلن اللبناني، الاثنين، عن الانتشار في الناقورة جنوبي .

وقال اللبناني إن وحداته "بدأت الانتشار في الناقورة وتمركزت في محيطها بالتنسيق مع قوات اليونيفيل".

وكانت هيئة البث "الإسرائيلية" أعلنت، اليوم الاثنين، أن قوات "الإسرائيلي" انسحبت من الناقورة ومناطق أخرى من القطاع جنوبي .



وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان في تشرين 2023.