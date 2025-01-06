قبل أيام من عيد ميلادها الـ66.. سميرة سعيد تخطف أنظار جمهورها

نيوز – فني

شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أحدث جلسة تصوير لها، وحازت إعجاب متابعيها.

وتأتي جلسة تصوير سميرة سعيد قبل أيام قليلة من احتفالها ميلادها، في 10 كانون الثاني الجاري.

وكانت سميرة سعيد فاجأت جمهورها بمقطع ظهرت فيه وهي طفلة تغني على قبل أكثر من 50 سنة أغنية "كيفاش تلاقينا".

وكتبت سميرة سعيد في التعليق على الفيديو النادر: "كلّما أشاهد نفسي وأنا صغيرة، أبتسم وأنا أراقب حركاتي بعين طفلة تأخذ الأمر بمنتهى الجدّية وكأنّها مطربة متمكّنة تحاول أن تثبت للناس أنها ليست مجرد طفلة، تلك البراءة الممزوجة بالشّغف تجعلني أضحك على بساطة البدايات وروعتها".

وعلى مدى الفترة الماضية، قامت سميرة سعيد بالتوجه نحو تقنية الذكاء الاصطناعي، بهدف إعادة تقديم أغنياتها القديمة بشكل عصري، لتحسين الصوت والصورة في أرشيفها الفني.

يذكر أن سميرة سعيد طرحت مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "زن" عبر جميع التطبيقات الموسيقية، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى.