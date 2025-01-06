تأكيد أمريكي: الجيش الإسرائيلي سيخرج بشكل كامل من لبنان

وقال هوكستين بعد لقائه رئيس مجلس اللبناني: "الانسحاب الإسرائيلي من جنوب سيتواصل والجيش الإسرائيلي سيخرج بشكل كامل من لبنان".

وأضاف: "تنفيذ في جنوب ليس بالأمر السهل"، موضحا أن "الجيش اللبناني سينتشر في جنوب حسب الاتفاق".



كما أبرز أن التوصل إلى توافق سياسي في أمر "بالغ الأهمية".



ويأتي حديث المبعوث الأمريكي إلى في الوقت الذي بدأت فيه وحدات اللبناني، الاثنين، الانتشار في بلدة الناقورة جنوبي بالتنسيق مع قوة الأمم المؤقتة في لبنان" اليونيفيل".



وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن وقف لإطلاق بين وإسرائيل، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق فجر 27 نوفمبر الماضي، وذلك بعد مساع قام بها الموفد الأمريكي هوكستين.